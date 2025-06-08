Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, din istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilerde, Diyanet’e bağlı çalışan personel sayısı, illere göre cami sayıları yer aldı. Türkiye’deki dini hizmetlerin kapsamını ortaya koyan bu istatistiklerde Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Bu verilere göre Türkiye genelinde Diyanet’e bağlı çalışan kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayısı 136 bin 384 oldu. Bu dönemde Van’da, Diyanet’e bağlı çalışan toplam personel sayısı bin 835 olarak kayıtlarda yer aldı.

Raporda yer alan bilgilere göre Van’da toplam 12 müftü, 4 müftü yardımcısı bulunuyor.

Diyanet verilerine göre Türkiye’de toplam 89 bin 676 cami bulunuyor. Aynı rapora göre Van’da ise bin 423 cami bulunuyor. Van, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum’dan sonra en fazla caminin bulunduğu ikinci il olarak kayıtlarda yer aldı.