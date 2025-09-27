Sivas'da 'yok artık' dedirten olay...

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için başlatılan denetim seferberliğine devam ediyor.

PARALARI LAHMACUNUN İÇİNE GİZLEMİŞ

Kentte zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı.

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, lahmacunun içeresine saklanmış paraları buldu.

PARALARA EL KONULDU

Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.