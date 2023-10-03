Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dilan Polat lüks yaşantısıyla ve hakkındaki iddialarla gündemde olmaya devam ediyor. Polat'ın avukatları son olarak 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge ve Gülşen avukatları adeta köşeye sıkıştırdı.

Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de avukatlara soruldu. Dilan ve Engin Polat'ın mali avukatı Ahmet Gün önce ne diyeceğini bilemedi ardından "4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" deyince sunucular "7 milyon Dilan Polat için az, o arabalar, o hediyeler" diyerek bu rakama inanamadı.

SUNUCULAR ŞOKE OLDU

Dilan Polat'ın avukatı konuşmasının devamında "Konuşulanlar vergilendirmez. 7 milyon ödenen verginin cirosu 100 milyon vardır, net değil" dedi.

Gülşen ve Müge ise bu rakamlara inanamadı. Gülşen konuşmasında "Her gün beşi biryerdeler, pırlantılar, bu yedi milyon az geldi" dedi.

DİLAN POLAT HEMEN YAYINA BAĞLANDI

Dilan Polat kısa süre sonra yayına bağlanıp avukatından susmasını istedi. Canlı yayına bağlanan Dilan Polat, “Ahmet Bey, artık konuşmayın” uyarısında bulundu. Polat avukatının sözlerinin cımbızlanacağını söyledi.

Kaynak: Mynet