Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın (15.04.2025) bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle Tuşba, Edremit, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında Elmalık ve Yeni mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Seyrantepe mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bozyiğit, Gölardı, Ongun ve Savacık mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Beyazıt, Haydarbey, Ünseli, Latifiye, mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Açıkyol, Adaklı, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt, Yumaklı, Aşağıargıt, Babacan, Balaklı, Çiçekli, Devetaş, Fatih, Fevzi Çakmak, Gönderme, Görecek, Güllüçimen, Kandahar, Karaoğlan, Kemerköprü, Şehitmehmetbey ve Tansu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00-17.00 saatleri arasında; Ayrancılar ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aşağıakçagül, Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.