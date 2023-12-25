Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hafta sonu Van’ı etkisi altına alan kar yağışı ve rüzgar, bugün de bazı kesimlerde etkisini gösterecek. Van Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın (Salı) sabah erken saatlere kadar Van'ın kuzey ilçeleri (Muradiye, Çaldıran) ile Hakkari'nin güney kesimlerinde (Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca) havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması tahmin edilmektedir” denildi.

Rüzgar uyarısında da bulunan Van Valiliği; “Rüzgarın bölge genelinde bugün (Pazartesi) batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışına bağlı olarak kar savrulması, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.