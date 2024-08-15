Didem Altuğlu Öztaş, Otomotiv sektöründeki başarılı kariyeriyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Volkswagen Financial Services ve Doğuş Grubu'nun ortak kuruluşu olan vdf Filo Kiralama A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanan Öztaş, sektördeki 20 yıllık deneyimiyle şirketi daha da ileriye taşıması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Didem Altuğlu Öztaş, iş dünyasındaki başarılı kariyerinin yanı sıra aile hayatında da aktif bir role sahip. Evli ve bir çocuk annesi olan Öztaş, vdf Filo Kiralama'nın stratejik hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacak.

Öztaş'ın göreve başlamasıyla birlikte, vdf Filo Kiralama'nın sektördeki konumunun daha da güçleneceği ve müşterilerine sunulan finansal çözümlerin ileri seviyelere taşınacağı öngörülüyor. Otomotiv sektöründeki deneyimi ve başarılı geçmişi ile Didem Altuğlu Öztaş'ın yeni görevinde de oldukça başarılı olacağı düşünülüyor.