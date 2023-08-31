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Türkiye, tarihi genel seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından sıra önümüzdeki yerel seçim çalışmalarına geldi.

Bu kapsamda muhalefette iç sorgulama ve değişim sesleri yükselmeye devam ederken, Cumhur İttifakı ise seçimlere odaklanmış durumda.

Öyle ki, MHP'de il kongresini yarın başlayacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de partisinin il kongrelerine mesaj gönderdi.

"Türkiye'nin gelecek umudu, gerçek ufku sizlersiniz"

Bahçeli, mesajında teşkilat mensuplarına yönelik, şu ifadeleri kullandı:

Sizler büyük bir fikir hamulesine ve yüksek bir siyasi idrak haysiyetine sahip vatan ve millet sevdalılarısınız. Biliniz ki Türkiye'nin gelecek umudu, gerçek ufku sizlersiniz. Düşe kalka ilerleyen beşeriyet kervanının tam tersine duruşunuzla hayranlık uyandırıyor, dirayetinizle de birilerinin uykularını kaçırıyorsunuz.

"Türklüğün irfanını zinde tutmak için çırpınan çağın serdengeçtileri..."

Teşkilat mensuplarını, "Gönüller arasına köprüler kuran, uçurumları inancıyla kapatan, Türklüğün irfanını zinde ve zirvede tutmak için çırpınan bu çağın serdengeçtileri" olarak niteleyen Bahçeli, "Tıpkı uzun bir keşfe çıkan seyyah gibi milletimizin sinesinde saklı duran hazinelerini muhabbetle çıkarıyor, onlarla kucaklaşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur ve teslim alınamaz yürekler sizlersiniz"

Bahçeli, insanlık tarihinin, ülkelerin çoğunlukla içeriden teslim alınacağına dair sayısız örneği kayıt altına aldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

Kalenin kilit tutmaması veya kaleyi içten çökertmek mana ve mesaj itibarıyla bu ifadeye çalıştığım tarih hakikatiyle ilişkilidir. Ancak ihanet ne kadar diri olursa olsun, iç işgal cephesi nasıl bir oyuna teşebbüs ederse etsin, milletine ve vatanına karşılıksız hizmetle mükellef cesur yürekler olduğu müddetçe menfur çabalar boşunadır.

İşte bu cesur ve teslim alınamaz yürekler Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her onurlu mensubu, yani sizlersiniz. Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayan, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu da yaşatmak azminde olan bir irade hamdolsun sivrilmiş, serpilmiş ve seri halde çalışmaya koyulmuştur. Bu iradenin kaynağı hem millettir hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerdir.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Türkiye'nin ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devri kapanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer ve müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır.

100'üncü yıl dönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün atacağımız her hayırlı adım önümüzdeki yeni yüzyılı imar ve ihya edecektir. Bugün yapacağımız her fedakarlık yeni yüzyılın süper güç Türkiye'sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir."Türkiye'mize zillet müstahak değildir"

MHP'nin siyaset felsefesinin özü ve öznesinin insan olduğunu vurgulayan Bahçeli:

Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız. Türkiye'mize zillet müstahak değildir.

Hezimet vaat eden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye'mize asla layık değildir. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, Kızılelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynısıdır. Ne mutlu, emaneti bugünlere kadar taşıyanlara, ne mutlu aldıkları yadigarı elden ele geçirenlere, ne mutlu, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı bugünlere kadar omuzlayanlara.

"Mücadelemize odaklanıyoruz

Bahçeli'nin mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

Davamız ezelden beri haklıydı ama hep haklı çıkmayı bekledik, durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Bu nedenle önümüze bakıyoruz, mücadelemize odaklanıyoruz, milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde ön saflara nasıl geçiririz buna kafa yoruyoruz.

"Bir saniye durmayacağız"

Önlerine bakarak mücadelelerine odaklandıklarını kaydeden Bahçeli,

İlçe kongrelerimizle başlayıp il kongrelerimizle demini alacak ve nihayet 14'üncü Büyük Kurultayımızla neticelenecek demokratik süreç, partimizin ve yenilenmiş kadrolarımızın Türkiye'ye hizmet aşkını da perçinleyecektir. Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin izini tamamen silip atmak için yerimizde bir saniye durmayacağız.

Yılmadan, yorulmadan, saflarımızı bozmadan diri şekilde dava ve siyaset mücadelesine devam edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Unutmayınız ki bizim kongrelerimizde kaybeden, başı öne eğilen, mahcup ve mağlup olan hiç kimse yoktur ve olmayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin hem yareni hem de yurduyuz. Arkadaşlık, dostluk ve ülküdaşlık hukukumuz hiçbir ayrım ve dargınlığa geçit vermeyecektir. Fitne mevzisine yatıp fırsat kollayanlara da asla göz açtırılmayacak, müsamaha gösterilmeyecek, müsaade edilmeyecektir.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte Milliyetçi Ülkücü Hareket'iz. Yeni seçilecek il başkanımız ve yönetimi başta olmak üzere hepinizi kutluyor, emniyet ve sükunet içinde geçecek kongremizden dolayı da her birinize teşekkür ediyorum. Rabb'im korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun. Ne mutlu Türküm diyene.

Ensonhaber