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Erdinç Peker ve beraberindeki yöneticiler, aldıkları kararla DEVA Partisi’nden istifa ederek, AK Parti saflarına geçti. Peker ve beraberindekiler için AK Parti il binasında program düzenlendi.

PEKER: PARTİMİZDEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR LİSTEDE YER BULAMADI

Burada açıklama yapan Erdinç Peker, şunları söyledi; “Kıymetli arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde ne yazık ki tamamen yalnız bırakıldık.

Ve bir yerde başka partilerin eline mahkûm edildik. Yine de sabrettik. Sivrilen taraf olmayı asla tercih etmedik. Ve Van’daki tüm ilçe başkanları ve il yönetimindeki arkadaşlarımızın gayreti ile yaptığımız çalışmaların neticesinde, Van’da hem teşkilatımızın içinde hem de teşkilatımızın dışında onlarca milletvekili aday adayı başvurusu aldık. Ama ne yazık ki aday adayı başvurusu yapan arkadaşlarımızın hiç biri millet ittifakının Van listesinde kendine yer bulamadı.”

Peker, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü, “Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar arkasında kabul edilemez pazarlıklar yapan millet ittifakı temsilcileri bizi temsil edemez duruma geldiler. Tüm bunların sonucunda yol arkadaşlarımızla kararlarımızı tekrar gözden geçirmek niyetiyle uzun toplantı ve istişareler yaptık. Sabırlı ve düşünerek karar verdik.

Günün sonunda devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bütün emeklerimizden feragat ederek doğru olan tarafta, halkın iradesi olan tarafta olmayı kendimize bir görev bildik. Doğru olan ülkemizin, devletimizin devamlılığını sağlayacağına inandığımız AK Parti saflarına geçmeyi kendimiz ve milletimiz için bir görev kabul ettik.”

“SÖZ VERİYORUZ”

Erdinç Peker, açıklamalarının devamında, “Her hangi bir pazarlık yapmadan sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve ikinci turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrardan başkan yapacağımıza söz veriyoruz.

Bizler genelde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yerelde sayın milletvekilimiz Burhan Kayatürk beyefendi ve İl Başkanımız Emre Güray bey efendiyle bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet edebileceğimize, daha iyi işler yapabileceğimize inanıyoruz.

Seçime sayılı günler kala sadece elimizi değil, gövdemizi de bu taşın altına koyup, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha başkan seçtirmek için var gücümüzle çalışacağımıza, ülkemizi şer odaklarına teslim etmeyeceğimize, arkadaşlarım ve şahsım adına söz veriyorum.

Milletin iradesiyle doğru taraf AK Parti ve doğru taraf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu için biz de bu süreçte doğrudan yana taraf alıyoruz. Bu doğrunun sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiriyor, AK Parti saflarına geçtiğimizi tekraren beyan ediyoruz. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

GÜRAY: KATILIMLAR BİZLERİ MUTLU ETMİŞTİR

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da, partilerine katılımlardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir seçimin arifesinde bu kadar kıymetli katılımcının ailemize gelmiş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Sıkıntılı süreçte devletin bekasını, geleceğini, Türkiye yüzyılını ilgilendiren bu zorlu süreçte hiçbir koşul sunmaksızın ailemize katıldıkları için ben hepsine tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

KAYATÜRK: BU BİRLİKTELİK BİZE GÜÇ GETİRSİN

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, partilerine katılanlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı, “İnşallah Türkiye’yi hak ettiği yere Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan öncülüğünde taşıyacağız. Bu anlamda Van’da da üzerimize düşeni yapacağız.

İki il başkanımız burada oturuyor, ikisi de mühendis, ikisi de genç iki kardeşimiz. Bu bize güç kattı. Bundan sonra inşallah gelen bu kardeşlerimizle biz Van’ı da Cumhurbaşkanımıza, Van’a layık bir yere taşımak için sizlere söz veriyorum.

Bu güzel günü bize yaşattığı için değerli kardeşime, gelen ilçe başkanlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik kutlu olsun, bize güç getirsin. Hepinizi selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik