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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Medeni Yılmaz ile Genel Başkan Başdanışmanı Kerem Altun, Van’da çeşitli temaslarda bulundu.

Bingöl, Erzurum, Muş illeri ve ilçelerini ziyaret ettikten sonra Van’ı ziyaret eden Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Medeni Yılmaz ile Genel Başkan Başdanışmanı Kerem Altun, il merkezi ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.