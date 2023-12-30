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Deva Partisi Van İl Başkanlığı haftalık rutin basın toplantısında bu hafta Van’ın hava kirliliğine değindi.

Deva Partisi Van İl Başkanlığı Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, Van’ın kış aylarında ısınma aracı olarak kullandığı sobaların hava kirliliğine yol açtığına değinerek, “İl genelinde düşük gelirli vatandaşlarımızın ısınmak için sobada odun, kömür, plastik gibi kullandığı ürünler hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır.

Özellikle akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren hava kirliliği, astım hastaları başta olmak üzere vatandaşlarımızı ciddi derecede rahatsız ediyor. Gelir seviyesinin düşük olduğu mahallelerde, doğalgaz yerine soba yakılması bunun başlıca sebeplerindedir. Özellikle son dönemlerde Van'da hava kirliliği ciddi dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde kentte sisli bir hava hâkim oluyor.” ifadelerine yer verdi.

“HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKE SINIRLARINI AŞMAKTADIR”

Hava kirliliğinin dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu belirten Deva Partisi Van İl Başkanlığı Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, “Dünya genelinde en büyük çevre sorunlarından biri olan hava kirliliği, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de tehlike sınırlarını aşmaktadır. Çevre kirliliğine neden olan hava kirleticiler ilk sırada insan sağlığı olmak üzere, diğer canlıları ve ekosistemi risk altına sokuyor. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birçok sanayi ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği sorunu önemli boyutlara ulaştı” dedi.

Kuşman Özkaçmaz; “Uzmanların yaptığı araştırmalara göre ilimizde topoğrafik ve coğrafik konum itibari ile kış mevsimi sert geçerken, ayrıca ilimizde sıcaklık ortalaması ülke geneline göre daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ısınma maksatlı kullanılan yakıtlardan kaynaklı kirleticilerin hava kirliliğinde büyük paya sahip olduğu belirtiliyor.

Isınma amaçlı düşük enerjili ve yüksek kükürt içeren kömür türevlerinin sık kullanımı ve yanlış yakma teknikleri kış aylarında görülen yoğun kirliliğe sebep olurken, özellikle kış aylarında kent genelinde ısınmak için içerisinde odun, kömür, talaş ya da tezek gibi maddelerin yakıldığı sobaların yaydığı duman, ilimizde bazı bölgelerde sis bulutlarının oluşmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vatandaşlara, hava kirliliğinin artmaması adına çağrıda bulunan Kuşman, “Evinizde kimyasal barındırmayan temizlik ürünlerini tercih ederek, hava kirliliği ile mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Soba ile ısınan evlerde bacaların düzenli olarak temizlenmesi, kalorifer ile ısınan evlerde ise periyodik olarak kalorifer ve kombi bakımı yaptırılması daha az yakıt harcanmasını sağlamasının yanı sıra, bu önlemlerle hava kirliliğinin önüne geçebiliriz.

Açık alanlarda çöplerin yakılması hava kirliliğine sebebiyet verirken, orman yangını gibi felaketleri de doğurabiliyor. Bu sebeple açık alanlarda ateş yakılmamasını vatandaşlarımıza öneriyoruz. Bu kapsamda ilimizdeki kamu kurumları bu konuda bilgilendirici çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Yapılacak bilgilendirici çalışmalarla ilimizdeki hava kirliliği bir nebze de olsa minimize edilebilir” ifadelerini kullandı.