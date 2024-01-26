Tahmini Okuma Süresi: dakika

Emeklilerin geçim sorunlarına değinen İrven, “2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının (4A) asgari ücrete oranı 1.47 idi. Yani işçi emeklisi asgari ücretten yüzde 47 daha fazla maaş alıyordu. 2023 yılında bu oran 0.71 olurken 2024 yılında 0.61’e düştü.

Yani, en düşük işçi emeklisi maaşı asgari ücretten yüzde 39 daha düşük. Bu oran 2011 yılından bu yana her sene kademeli olarak düşüyor. En düşük memur emeklisi maaşı (4C) 2003 yılında asgari ücretin 1,87 katı idi. Bu oran ilk kez 2023 yılında 1’in altına düşerek 0.86 oldu.

Yani, en düşük memur emeklisi maaşı ilk kez asgari ücretin altına indi. 2024 yılında ise bu oran 0.80’e düştü. En düşük memur emeklisi maaşı asgari ücretten yüzde 20 daha düşük hale geldi. Aynı dönemde tarım hariç Bağ-Kur en düşük emekli maaşının (4B) asgari ücrete oranı 0.96’dan 0.59’a geriledi.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa ülkelerindeki emeklilerin yaşam standartlarının iyi olduğunu belirten DEVA Partisi Van İl Başkanı Av. Erkan İrven, “Türkiye'de emekli aylıkları enflasyonun ve üst üste gelen zamların altında ezildi. Avrupa'da ise durum oldukça farklı. Avrupa’da en düşük emekli aylığı 1250 Euro.

Bazı ülkelerde kira yardımı, tatil yardımı var. Almanya’ya son düzenlemelerle, emeklilik gelirinde alt sınır yükseltildi. 65 yaşını geçen kadın emekli yılda en az 17 bin 814 Euro; erkek emekli ise en az 25 bin 407 Euro brüt emekli maaşı alacak.

Net olarak ise kadın emeklinin en düşük net aylığı 1.267 Euro; erkek emeklinin ise 1.840 Euro. Emeklilerin aylıkları, daha az çalışma ya da çeşitli nedenlerle daha düşük ise, kira yardımı veriliyor. Ayrıca kedi- köpek besleniyorsa, bunun için yılda 120 Euro'luk destek sağlanıyor. Tatil parası ve sağlık giderleri de ödeniyor. 45 yıl çalışanlar ve yüksek prim ödeyenler 6500 Euro'ya kadar maaş alabiliyor.” şeklinde konuştu.