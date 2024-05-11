Deniz Satar, 1987 yılında İzmir'de doğmuş bir iletişimci ve gazetecidir. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Deniz, ilkokuldan liseye kadar olan sürecini bu şehirde tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Liseden mezun olduktan sonra İzmir'de Kordon TV'de canlı müzik programı sunarak medya sektörüne adım attı. Üniversite yıllarında ise Selçuk Üniversitesi'nin uygulama birimi olan ve yerel yayın yapan ÜnTV'de canlı haber programı hazırlayıp sundu. Aynı dönemde Konya Tenis ve Dağcılık Kulübü'nün spor dergisi Konkort'ta köşe yazarlığı yaptı.

Deniz'in medya deneyimi sadece yerel değil, ulusal düzeyde de önemli adımlar içeriyor. Staj dönemlerinde Tv8 haber merkezi ve Digitürk içerik/kreatif departmanlarında çalıştı. TRT Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı festival gezi programı ile de izleyiciyle buluştu. Mezuniyet sonrası yurtdışında dil eğitimi alarak kendisini geliştirmiş ve uluslararası deneyim kazanmıştır.

Mezuniyetinin ardından 2012 yılında TRT Spor kanalında "İlk Baskı" adlı programı sunarak spor dünyasına adım atan Deniz, ardından Fanatik Gazetesi'nde editörlük ve Web TV spikerliği gibi önemli görevler üstlendi. Hafta sonları ise TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi' programını sunarak izleyicilerle buluştu ve spor haberleriyle ilgili değerli katkılarda bulundu.