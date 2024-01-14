Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçim çalışmaları kapsamında siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ederken Van’da birinci parti konumundaki DEM Parti Van’daki belediye başkan adaylarını belirlemek için ön seçime gitti. Ön seçimde belediye başkan adayları için binlerce oy kullanılırken DEM Parti’nin kesin olmayan sonuçlara göre ön seçimde aldıkları oy oranları belli oldu.
DEM Parti’de Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi için DEM Parti tarafından yapılan ön seçimler tamamlanırken oy sayım işlemi tamamlandı. İşte yapılan ön seçimde ilçelerde en çok oyu alan isimler…
EDREMİT
Edremit'te oy sayım işlemi tamamlanırken seçimler ikinci tura kaldı.
Cemil Komi: 199
Tahsin Timur:106
Özlem Tuci: 144
Rabia Başak Koç; 120.
Edremit'te büyükşehir için kullanılan oylar:
Neslihan Şedal: 337
Ayşe Minaz:173
Mustafa Avcı:261
Abdullah Zeydan: 250
TUŞBA
Tuşba belediyesi için oy sayım işlemi tamamlanırken seçimler ikinci tura kaldı.
Ümit Keser: 140
Servet Aslan: 120
Kadın Eşbaşkan Adayları
Hanım Akkoş: 220
Serap Güvenç: 80 oy aldı.
Tuşba'da büyükşehir için kullanılan oylar:
Neslihan Şedal: 244
Ayşe Minaz: 180
Abdullah Zeydan: 150
Mustafa Avcı: 160 oy aldı.
İPEKYOLU
Cevdet Altındağ: 321
Şerif Durmaz: 249
Sedat Düşünmez: 248
Kadın aday adayları
Rojbin Bor: 430
Canan Uzunay: 409
İpekyolu ilçesinde Cevdet Altındağ yarışı önde götürürken, Sedat Düşünmez ve Şerif Durmaz ise takip ediyor. Kadın eşbaşkan adaylarından Canan Uzunay ile Rojbin Bor kıyasıya yarışıyor. İlçede seçimler ikinci tura kaldı. Oy sayımı 7 saat sürdü.
İpekyolu'nda büyükşehir için kullanılan oylar:
Neslihan Şedal: 801
Ayşe Minaz: 327
Abdullah Zeydan: 515
Mustafa Avcı: 457
ERCİŞ
Seçimlerin ikinci tura kaldığı ilçede, Baran Bilici 301, Şakir Asıl ise 123 oy aldı. Kadın aday adaylarından Güler Temel 191, Menekşe Kızıldere 176 oy aldı.
ÇATAK
Çatak'ta yapılan ön seçimlerde Reşat Eraslan 107, Ali Osman Baran ise 47 oy aldı. Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtilirken, seçim ikinci tura kaldı.
GEVAŞ
Gevaş'ta tek kadın adayın olduğu ilçede yapılan ön seçimlerde Bedrettin Dinçer 35 oy, Ruknettin Hakan 32 oy aldı. Seçim ikinci tura kaldı.
BAŞKALE
Fevzi Caner 119 oy, M. Salih Özdemir 68 oy aldı. Kadın adaylar Şengül Polat 116, Gulistan Bozkurt 66 oyda kaldı. Seçim ikinci tura kaldı.
Başkale'de büyükşehir için kullanılan oylar:
Abdullah Zeydan: 177
Mustafa Avcı: 44
Neslihan Şedal: 148
Ayşe Minaz: 48Kaynak: Şehrivan Gazetesi