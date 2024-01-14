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Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçim çalışmaları kapsamında siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ederken Van’da birinci parti konumundaki DEM Parti Van’daki belediye başkan adaylarını belirlemek için ön seçime gitti. Ön seçimde belediye başkan adayları için binlerce oy kullanılırken DEM Parti’nin kesin olmayan sonuçlara göre ön seçimde aldıkları oy oranları belli oldu.

DEM Parti’de Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi için DEM Parti tarafından yapılan ön seçimler tamamlanırken oy sayım işlemi tamamlandı. İşte yapılan ön seçimde ilçelerde en çok oyu alan isimler…

EDREMİT

Edremit'te oy sayım işlemi tamamlanırken seçimler ikinci tura kaldı.

Cemil Komi: 199

Tahsin Timur:106

Özlem Tuci: 144

Rabia Başak Koç; 120.

Edremit'te büyükşehir için kullanılan oylar:

Neslihan Şedal: 337

Ayşe Minaz:173

Mustafa Avcı:261

Abdullah Zeydan: 250

TUŞBA

Tuşba belediyesi için oy sayım işlemi tamamlanırken seçimler ikinci tura kaldı.

Ümit Keser: 140

Servet Aslan: 120

Kadın Eşbaşkan Adayları

Hanım Akkoş: 220

Serap Güvenç: 80 oy aldı.

Tuşba'da büyükşehir için kullanılan oylar:

Neslihan Şedal: 244

Ayşe Minaz: 180

Abdullah Zeydan: 150

Mustafa Avcı: 160 oy aldı.

İPEKYOLU

Cevdet Altındağ: 321

Şerif Durmaz: 249

Sedat Düşünmez: 248

Kadın aday adayları

Rojbin Bor: 430

Canan Uzunay: 409

İpekyolu ilçesinde Cevdet Altındağ yarışı önde götürürken, Sedat Düşünmez ve Şerif Durmaz ise takip ediyor. Kadın eşbaşkan adaylarından Canan Uzunay ile Rojbin Bor kıyasıya yarışıyor. İlçede seçimler ikinci tura kaldı. Oy sayımı 7 saat sürdü.

İpekyolu'nda büyükşehir için kullanılan oylar:

Neslihan Şedal: 801

Ayşe Minaz: 327

Abdullah Zeydan: 515

Mustafa Avcı: 457

ERCİŞ

Seçimlerin ikinci tura kaldığı ilçede, Baran Bilici 301, Şakir Asıl ise 123 oy aldı. Kadın aday adaylarından Güler Temel 191, Menekşe Kızıldere 176 oy aldı.

ÇATAK

Çatak'ta yapılan ön seçimlerde Reşat Eraslan 107, Ali Osman Baran ise 47 oy aldı. Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtilirken, seçim ikinci tura kaldı.

GEVAŞ

Gevaş'ta tek kadın adayın olduğu ilçede yapılan ön seçimlerde Bedrettin Dinçer 35 oy, Ruknettin Hakan 32 oy aldı. Seçim ikinci tura kaldı.

BAŞKALE

Fevzi Caner 119 oy, M. Salih Özdemir 68 oy aldı. Kadın adaylar Şengül Polat 116, Gulistan Bozkurt 66 oyda kaldı. Seçim ikinci tura kaldı.

Başkale'de büyükşehir için kullanılan oylar:

Abdullah Zeydan: 177

Mustafa Avcı: 44

Neslihan Şedal: 148

Ayşe Minaz: 48