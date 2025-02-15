İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararda Van Valisi Ozan Balcı, kayyum olarak atandı.

Kararın ardından, DEM Parti resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz! Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!”