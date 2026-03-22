Van’da Nevruz kutlamaları için sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Van Kalesi eteklerindeki kutlama alanına akın etti. Geniş güvenlik önlemleri altında alana girişler sağlanırken, gün boyunca süren etkinliğe yoğun katılım oldu. Halaylar çekilip müzikler eşliğinde Nevruz kutlanırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görevden alınan Van Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun’un yanı sıra çok sayıda siyasi isim de programa katıldı.

Program kapsamında Tuncer Bakırhan konuşma yaparken, etkinlikte Koma Agire Jiyan, Koma Rojhilat, Hozan Şervan ve Şiyar Berwari sahne aldı.

“Nevruz yeni bir dönemin başlangıcı”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2026 yılının Nevruzunun başka bir Nevruz olduğunu söyledi.

Bakırhan, “Bu nevruz, isyandan inşaya geçişin Nevruzu; kurucu bir nevruz ve yeni bir dönemin başlangıcı. Biz yeni bir dönem başlattık; çatışmaların ve şiddetin olmadığı, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözüldüğü bir yaşam inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah Ankara’daki barış rüzgarları Van’a da ulaşır ve Van halkına karşı antidemokratik uygulamalarda bulunanlar bu süreçten haberdar olur.” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Ortadoğu’daki çatışmalara değinerek, bölgedeki ülkelerde demokrasi ve özgürlüğün eksikliğinin huzursuzluğa yol açtığını söyledi. İran özelinde, farklı halk ve toplulukların demokratik haklarının dikkate alınmamasının krizleri derinleştirdiğini belirtti.

Bakırhan, İran’daki duruma dair tavırlarının net olduğunu ifade ederek, ne emperyalist müdahaleyi ne de baskıcı rejimi desteklemediklerini; bölgedeki halkların, özellikle kadınların ve gençlerin demokratik haklarını tanımanın çözümün anahtarı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından halaylar çekilerek Nevruz kutlandı.