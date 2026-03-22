Nevruz kutlamaları kapsamında Van’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Nevruz Bayramı ile Ramazan Bayramının aynı dönemde kutlanmasının toplumsal birlik ve dayanışma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakırhan, bu özel günlerin ortak duyguları büyütmesi gerektiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, Van’daki Nevruz kutlamalarında yaptığı açıklamada, “Van halkı çok onurlu bir halk, bayramına, mücadelesine sahip çıkan bir halk. Şimdi bir süreç yürüyor, 2025 daha çok Kürt hareketinin adımlarıyla gündeme geldi. Silahlar sustu, silahlar yakıldı ve çok tarihi gelişmeler oldu. 2026'nın artık demokratik adımların atılacağı, mecliste yasaların geçeceği, tarihi bir yıl olmasını diliyoruz.” dedi.

Bakırhan son olarak şu sözleri kaydetti;

“2026 Kürt meselesinin Türkiye’nin yaşamış olduğu, demokrasi sorunlarının çözüleceği bir yıl umudunu bugün Nevruz alanında da dile getireceğiz. Umarım çatışmasız, silahsız Kürtlerin, Türkiye’de yaşayan diğer halkların ve inançların kardeşçe eşitçe, bir alanda yaşadıkları bir Türkiye’nin temel taşlarını 2026 ile birlikte döşemiş oluruz.”