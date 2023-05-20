Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Kentin iki merkez ilçesindeki Defne ve Antakya Devlet Hastaneleri de depremde zarar gördü. Defne Devlet Hastanesi'nin temeli 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan hastanede çalışmalar tamamlandı. 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmaları sonucunda hastane 60 günde hizmet verecek noktaya geldi. Yolları asfaltlanıp, peyzaj düzenlemesi de yapılan hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla hizmete açılacak.

300 yataklı tek kat şeklinde çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen hastanede 300 yataklı ve 80 yoğun bakım yatağı ve 12 de ameliyathanesi bulunuyor.

"Yüzde 98'i tamamlandı"

Hastanede incelemelerde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, hastanenin kısa sürede tamamlanmasının,'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar” sözünün ispatı olduğunu kaydetti.

Hastanede 57. günde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yayman, “Bu hastane çok tartışıldı, Türkiye'nin gündemine geldi. “Yapılmaz, yapılır” denildi, Allah razı olsun Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın gayretiyle, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hastanemiz tamamlanmak üzere. Hastanemizin yüzde 98'i tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun, Defne ilçemizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.

"Hizmet üzerinden polemiğin sonucu böyle olur"

Hastanenin 300 yatağının bulunduğunu kaydeden Yayman, ”Tarihe en kısa sürede tamamlanan hastane olarak girecek. Burası 300 yataklı ve birinci sınıf bir hastane olacak. Ameliyathane, servisleriyle, yataklarıyla güzel bir yer oldu. Hatay'ımıza, Defne'mize hayırlı uğurlu olsun. Muhalefete de şunu söylemek lazım. Derinliğini bilmediğiniz suya girmeyin. AK Parti'yle icraat üzerinden bir tartışmaya girmek, hizmet üzerinden bir polemiğe girmenin sonucu böyle olur” dedi.

"AK Parti, hizmet eden bir partidir"

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneyi ziyaret edeceğini duyuran Yayman, “Depremzede kardeşlerimizin Cumhurbaşkanımıza desteğini bir kez daha göreceğiz. AK Parti, düşüncesine, fikrine, partisine bakmadan insanlara hizmet eden bir partidir. Defne, Hakkari, Samandağ, Antakya'da olsa hizmeti devam ettirir. AK Parti'nin temel yaklaşımı şudur, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadelerini kullandı.İHA