İlçede faaliyet yürüten Yukarı Deniz Derneğinin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Sualtı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında açılan kursa katılan dalış tutkunları, dernek bünyesindeki eğitmenlerin gözetiminde Van Gölü'nde eğitim görüyor.

Bu sayede gölün derinliklerinde güzellikleri de görme fırsatı bulan dalgıç adaylarından başarılı olanlar, belge almaya hak kazanıyor.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, gazetecilere, bu yıl dalış sezonunu açtıklarını söyledi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında 15 yaş üstü kişilere dalış eğitimi vermeye başladıklarını anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Şu anda 1, 2 ve 3 yıldız dalış eğitimleri veriyoruz. Bu yıl 50 kişi eğitimlerimize katılıyor. Van Gölü Havzası bize çok şey sunuyor. Mikrobiyalitlerin, kale kalıntılarının ve batık gemilerin bulunduğu yerlere dalışlar gerçekleştiriyoruz. Van Gölü'nün sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Kano yarışlarımız ve yüzme eğitimlerimiz de oluyor. İnsanları buraya hem dalışa hem de yüzmeye bekliyoruz. Adilcevaz ve Bitlis'in hak ettiği yeri bulacağına inanıyoruz."

Dalış eğitimlerine katılan Enes Tutçu ise Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri merak ettiğini belirterek, "Hocalarımız sayesinde eğitime başladım. Eğitimler güzel geçiyor. Hocalarımızın eğitimleriyle su altının güzelliklerini ve zenginliklerini keşfediyoruz. Bütün genç arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.