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DAKA 26 Kalkınma Ajansı arasından Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 'En Fazla İstihdam Oluşturan Kalkınma Ajansı' seçildi.

Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısında Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek tarafından teşekkür belgesi alan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından ‘En Fazla İstihdam Oluşturan Kalkınma Ajansı’ seçilerek başarı sertifikamızı Sayın Genel Müdürümüzden aldık. İnandığımız yolda, büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Çalışmalarımızın takdir görmesi gurur verici” ifadelerini paylaştı.