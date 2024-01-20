Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor..
31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde partilerde aday belirleme süreci hızlandı.
AK Parti'de de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netlik kazandı.
Adaylar belli oluyor
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek açıkladı.
İBB başkan adayı Murat Kurum'un liderliğindeki seçim süreciyle 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli oldu.
İşte AK Parti'nin 39 ilçede adayları
Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır
Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir
Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper (MHP Adayı)
Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol
Çatalca Belediye Başkan Adayı: Mesut Üner
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz
Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu
Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken
Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta
Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir
Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan
Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin
Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay
Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi
Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü
Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun
Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz (MHP Adayı)
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş
Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun
Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı
Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel
Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı
Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım
Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer ArısoyKaynak: Ensonhaber