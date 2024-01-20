Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor..

31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde partilerde aday belirleme süreci hızlandı.

AK Parti'de de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netlik kazandı.

Adaylar belli oluyor

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek açıkladı.

İBB başkan adayı Murat Kurum'un liderliğindeki seçim süreciyle 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli oldu.

İşte AK Parti'nin 39 ilçede adayları

Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır

Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir

Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper (MHP Adayı)

Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol

Çatalca Belediye Başkan Adayı: Mesut Üner

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz

Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken

Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta

Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan

Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin

Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay

Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi

Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü

Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun

Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz (MHP Adayı)

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş

Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun

Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı

Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel

Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı

Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy