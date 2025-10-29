29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

İzmir

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Elban, Özsert ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, Atatürk'ün Samsun'da başlattığı kurtuluş hareketini İzmir'de 9 Eylül'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdığını belirtti.

Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "102 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın Cumhuriyet. Güzel Atatürk sadece vatanı kurtarmak ve Cumhuriyeti kurmakla kalmadı, başta tarımda, sanayide, savunma alanı olmak üzere her alanda başarı göstermek, çok çalışmak ancak bu şekilde diğer ülkeleri geçme şansımız olacağını biliyordu ve çok süratli bir şekilde her alanda büyük devrimler başardı." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve diğer ilgililer de katıldı.

Manisa

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururu, coşkusu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Komandoların tüfekli gösteri yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu.

Denizli

Denizli'de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in inançla, fedakarlıkla ve kahramanlıkla yazılmış bir mücadelenin tezahürü olduğunu söyledi.

Milletin bağımsız yaşama iradesinin eseri olan Cumhuriyet'in demokrasi ve milli egemenliğin en somut kazanımı olduğunu ifade eden Coşkun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün, millet olarak iftihar ve gurur günümüzdür." diye konuştu.

Törende, Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi.

Aydın

Aydın'da İstasyon Meydanı'ndaki programda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, büyük bir coşku ve heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını söyledi.

Canbolat, günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopterler ile muharip uçakların geçişi yapıldı.

Uşak

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Naci Aktaş, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Burada konuşan Vali Aktaş, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da törende gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Balıkesir

Sındırgı ilçesi Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı olmadığını belirten Koyuncu, "Bundan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır. Bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her bir Türk vatandaşı bu Cumhuriyetin hem sahibi hem de varisidir." dedi.

Koyuncu, Cumhuriyet'in, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadesini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, folklor ve koreografi gösterisi sunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Gaziantep

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu'nun tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı.

Şanlıurfa

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Program, tören birliklerinin alandan geçişiyle sona erdi.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve İnönü Üniversitesi Mehter Takımı'nın gösterisi sunuldu.

Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından 2. Ordu Komutanlığı, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli helikopterlerin tören geçişiyle sona erdi.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Bulvarı'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Varol, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen programlarda Vali Mükerrem Ünlüer, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden programda Vali Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Vali Ünlüer yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yüzyıllardır özgürlük aşkıyla yoğrulmuş bir milletin kendi kaderine yön verme iradesinin adı olduğunu belirtti.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyet'in 102 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "29 Ekim, Türk milletinin 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' iradesini devlet yönetimine mühür vurduğu gündür." dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçitle son buldu.

Törene 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Kutlamalar, Vali Kemal Kızılkaya'nın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Kızılkaya alandakileri selamladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, her anı kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aynı zamanda kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Cumhuriyet'imizi ayakta tutan en güçlü unsur, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhudur. Bugün de aynı ruhla, inançla ve kararlılıkla ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bizler, farklı renkleriyle, kültürleriyle, dilleriyle ama tek bir yürek olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birleşiyoruz. Bu birlik ve beraberlik, dün olduğu gibi bugün de bizleri güçlü kılmakta, yarınlara güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, onu korumak ve yaşatmak sadece bir görev değil aynı zamanda bir vefa borcudur."

Şiirler okunan törende, halk oyunları ve judo gösterilerinin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Vali Kızılkaya, Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyet'e konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Etkinlik, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, alandaki vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunlarının gösterisinin sunulduğu program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Tuncay Akkoyun törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin'in farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehir olduğunu anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin'imiz Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek, kardeşçe ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle de mündemiçtir."

Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Adana

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Vali Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Köşger, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Program geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de düzenlenen programlarda Vali Atilla Toros, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Alanı'nda devam eden programda Vali Toros, Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Hava Kuvvetlerine ait F16 uçakları tören alanı üzerinde uçuş yaptı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Toros, Cumhuriyet'in büyük emeklerle kurulduğunu vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Programda, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri sundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde tören düzenlendi.

Programda, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Törende konuşan Vali Masatlı, vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı programda geçit töreni yapıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Program, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, Vali Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, zeybek gösterisi yapıldı ve 12. Komando Tugay Komutanlığına bağlı timler "Komando Andı" okudu.

İl Jandarma Komando Komutanlığı ekiplerinin gösterisinin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Trabzon

Trabzon'daki etkinlikler, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Hava muhalefeti nedeniyle Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi verildiğini söyledi.

Türk milletinin, Cumhuriyet'in ilanıyla emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam ettiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Bugün de 29 Ekim 1923 yılında tüm dünyaya ilan edilen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki heyecan ve gururu aynı ruh ve hissiyatla 102. yılında yeniden idrak etmekte ve bu sevinci milletçe hep birlikte yaşamaktayız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi bando takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Ordu

Ordu'daki kutlama programı, Vali Muammer Erol'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Havanın yağışlı olması dolayısıyla Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol, yaptığı konuşmada, Ordu'nun, Cumhuriyet'in ışığında büyümeye ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini belirterek, "Bizler, bu kadim şehrin evlatları olarak, Cumhuriyet'in değerlerine bağlılıkla, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Tören geçişiyle sona eren programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır da katıldı.

Giresun

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, yağış dolayısıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programı, öğrenciler, askerler ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta, Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Abdullah Hakan Kasım, halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Eldivan, "İnsanlık tarihi boyunca nice devletler kurulmuş, nice devletler tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Ancak Türk milleti köklü devlet geleneği, iman dolu yüreği ve sarsılmaz birlik, beraberlik anlayışıyla varlığını her dönemde korumuş, hür ve bağımsız yaşama idealinden asla taviz vermemiştir." dedi.

Törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekiplerinin de gösteri yaptığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Aydın Baruş tebrikleri kabul etti.

Tebrik kabulünde, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, İl Jandarma Komutanı Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, kurum yöneticileri ile öğrenciler hazır bulundu.

Bu arada, Yenişehir Stadyumu'nda yapılacak kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle yarın 13.00'e ertelendi.

Artvin

Artvin'de de Vali Turan Ergün'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin hürriyet aşkının, bağımsızlık tutkusunun, yeniden dirilişinin sembolü olan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın milletçe onurunu yaşadıklarını söyledi.

Ergün, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin en güçlü teminatının Cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve askerler gösteri yaptı.

Programa, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Enver Örtel, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Osman Nuri Öz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Boşkonak, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Rize

Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in vatandaşların bayramını kutladığı törende, çeşitli gösteriler sunuldu.

Okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik köpeği 'Poz' da gösteri yaptı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, İl Jandarma Komutanı Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de kutlamalar kapsamında Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamlayarak halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir olay olmadığını, onurla ve gururla dimdik durduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Çiçek'e, Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan ekibin açtığı Türk bayrağı teslim edildi. Çiçek, öperek bayrağı teslim aldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan "Cumhuriyet Ruhu" adlı folklor gösterisi sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müzik dinletisinin sunulduğu törende, bando dinletisi ve karate gösterisi gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan geçit töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusuna ortak oldu.

Niğde

Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türk milletinin, azim, iman ve kararlılıkla ortaya koyduğu en büyük eser olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Makas, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve drama gösterisi sunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'deki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ile Belediye Başkan Vekili Ayşe Arı, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünün onurunu yaşadıklarını belirterek, "Şan ve şeref destanlarıyla dolu köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla geleceğe birlikte yürümenin engin mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda, öğrencilerce halk oyunları sahnelendi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda itaat eğitimi alan köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı adına Albay Erdoğan Dur ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Mehter takımı, halk oyunu ekipleri, Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosunun gösteri sunduğu törende, öğrenciler şiir okudu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

İl protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Vali Özkan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, komandolar gösteri sundu. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Vali Özkan’a bayrak verdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Bununla birlikte, yurt dışında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yapıldı.

KKTC

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililer, okul, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Erhürman, Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülüğün Kıbrıs Türk halkına da yön verdiğini söyledi.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin, kurduğu Cumhuriyet ile emanet ettiği çağdaş değerlerin 100 yılı aşkın süredir yol göstermeye devam ettiğini kaydeden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda Kıbrıs Türk halkının huzur, güvenlik ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığını vurguladı.

Erhürman, "Yegane hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde, büyük minnet, saygı ve rahmetle sizi anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise Atatürk'ün sergilediği üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyet seviyesinin ilerisini hedefleyerek yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, dünyanın karşı karşıya kaldığı türlü sınamaların ortasında bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesinde "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarıyla tüm uluslar için emsal oluşturmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin birlik ve beraberliğinin bölgede ve ötesinde adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması adına her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türkü kardeşlerle birlikte Türk milletinin haklarını savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Başçeri, hiçbir haksızlığa ve hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Azerbaycan

Törende, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Büyükelçi Akgün’ün Şehitlik Anıtı’na çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu tarafından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Törenin ardından Akgün, Şehitlik Anıt Defteri’ni imzalayarak temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Heyet, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı’nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesinde de tören düzenlendi.

Büyükelçi Akgün’ün katıldığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türkiye ile Azerbaycan’ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, öğrenciler Cumhuriyet Oratoryosunu seslendirdi. Program, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sunduğu müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Tören sonunda Akgün, okulda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kırgızistan

Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türkiye-Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği, Ahıska Türkleri Derneği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Tören, anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı.

Ökem, "Türkiye Cumhuriyeti, bir milli uyanış ve yeniden varoluştur. 102 yıl önce 29 Ekim, Türk milletinin kimliğini, bin yıllarına yayılan varoluşunu, yeniden ve en gür sesiyle haykırdığı bir kutlu gün olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu milli bağımsızlığımızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milli uyanışın hala önüne yürüyen önderidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, cumhuriyetin önemini ve coşkusunu yansıtan "Bağımsızlık uğrunda" adlı bir gösteriyle devam etti.

Büyükelçi Ökem, buradaki konuşmasında, "Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz' sözleriyle bu görevi bizlere ve bizden sonra gelecek gençlere emanet etmiştir. Sevgili çocuklar, bu emaneti korumak için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek zorundasınız." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu akşam resepsiyon düzenleyecek.

Pakistan

Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Masud Ahmed ve davetliler katıldı.

Pakistan Anıtı alanında düzenlenen tören kapsamında Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi, anıta çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını ve bugünün bir ulusun yeniden doğuşunu, insanların sömürgeciliğe karşı zaferini temsil ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tüm haftayı "Pakistan-Türkiye Dostluk Haftası" olarak ilan etmesinden dolayı teşekkürlerini ileten Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Ahmed'e de törene katılımından dolayı teşekkür etti.

Neziroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için birliği, fedakarlığı ve direnci temsil eden "Pakistan Anıtı"ndan daha uygun bir yer bulunmadığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği altında Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in ilanının hikayesinin, cesaret ve umutla yazıldığını dile getirdi.

Asya'da Müslümanların da Türkiye'nin mücadelesini yakından takip ettiğine ve desteklediğine değinen Neziroğlu, fedakarlıkları hiçbir zaman unutmadıklarını ve bunun, kardeşliğin çıkardan değil, inanç ve sevgiden geldiğini hatırlattığını vurguladı.

Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında durduğunu vurgulayarak, "Bugün bu bağ her zamanki gibi güçlü kalmaya devam ediyor. Türkiye, her zaman Pakistan'ın yanında olacak, tıpkı Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Ortak vizyon ve amaçlara dayalı ortak geleceğin önemine işaret eden Neziroğlu, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere ve çeşitli alanlardaki girişimlere değindi.

Neziroğlu, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bulunduğu seviyeye ulaşmasını amaçladıklarını aktararak, ticaret, yatırım, turizm ve eğitimin yeni işbirliği alanlarını teşkil ettiğini, savunma sanayi işbirliğinde ise Pakistan'ın güvenilir ve değerli bir ortak olduğunu dile getirdi.

Pakistan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarını onurlandırarak el ele ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan Neziroğlu, bu sarsılmaz kardeşliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Şahbaz Şerif'in liderliğinde gelecek nesillere aktaracaklarının altını çizdi.

Neziroğlu, özgürlük ve onur için hayatlarını kaybedenleri saygı ve minnettarlıkla anarak, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.