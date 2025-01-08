Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı konusunda son kararını verdi.

Bazı adayları Genel Merkez'e çağırıp yüz yüze mülakat gerçekleştiren AK Parti, Van İl Başkanlığı konusunda 'Emre Güray' ismi üzerinde netleşti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Emre Güray'ı arayarak 8. Olağan İl Kongresi'ne kendisiyle gideceklerini tevdi etti.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da Van İl Seçim Kurulu'na giderek kongre için gerekli başvuruları yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAN'A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak Cumartesi günü Van'a gelerek partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Burada vatandaşlara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise Van şehir turu yaparak Valiliği ziyaret edecek.

EMRE GÜRAY'DAN DAVET

8. Olağan Van İl Kongresi öncesi AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kongreye davet yapan Güray, sosyal medya hesaplarından "25 Ocak 2025 Cumartesi günü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde, Cumhurbaşkanımızın sevdalısı siz kıymetli hemşerilerimizi aramızda görmekten onur duyarız." paylaşımında bulundu.