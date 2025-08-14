Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kuruluş yıldönümü programımıza özel çiçek göndermek suretiyle büyük bir nezaket sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

- Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara “hadi oradan” diyorum.

- Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

- Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir.

- 2024 yılı verilerine göre, dünyanın 17'ıncı, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisiyiz.

- AK Parti’yi Türkiye’nin en büyük partisi yapan, işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz.

- (Terörsüz Türkiye) Süreç sayesinde yalnızca 'terör sorununu' çözmeyi değil Terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak.

- (Terörsüz Türkiye) Türkiye, en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır bunun heba edilmesine göz yummayacağız.

- Gazze’deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor.

- Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz.