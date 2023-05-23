Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur heyecanı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan toplumun değişik kesimleri ile bir araya gelirken bir yandan da TV programlarıyla hakla sesleniyor.

Erdoğan, TRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken önemli başlıklara değindi.

Cumhurbaşkanı, depremzede öğrencilere de bir müjde verdi.

Depremzede öğrencilerin tamamı burs alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınını kaybeden, evi orta ve yüksek hasarlı depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, yurtlarda da öncelik sağlanacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Depremde yakınlarını anne baba kardeş... Kaybeden veya evi iş yeri orta ve üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk defa açıklıyorum.

Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurarak bunlardan faydalanabilir."

Bakan Kasapoğlu da paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından paylaştı.

Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan depremden etkilenen öğrencilerimize müjde! Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

ensonhaber