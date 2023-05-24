Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"- Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman dik duruşunu gördüm. Pazar gününe de aynı şekilde hazırlandıklarını görüyorum. Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben size inanıyorum ki Bay Bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz.

Dün Malatya'daydım. Malatya deprem konutlarının konteynerlerinin orada 50 bin kişiye hitap ettik ve Malatya neyse Keçiören odur. İnanıyorum ki yağmur olmasa ve açık havada yapsaydık bugün 50-60 bin kişi olurduk.

Dün yine Sivas'ta 100 bin kişiydik. Yiğidolar coştu. Ben bu defa diyorum ki Ankara pazar günü sandıklara dolacak. Hesapları alt üst edecek.

"TOPLAMI BİR PUAN EDEN MALUM PARTİLER, CHP'DEN 40 VEKİL ALDI"

Parlamentoda çoğunluğun Cumhur'a verilmesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır. Bu çok önemlidir. Cumhur İttifakı 323 vekiliyle yasama organı olarak var. Milletimiz parlamenter sistemi laflarını falan ayaklarının altına aldı. Milletimiz yola devam dedi. Milletimiz eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya, koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı bir puan eden malum partiler, hesap uzmanı ya bay bay Kemal, ondan yaklaşık 40 vekil aldılar. Bu ne iştir, bu nasıl hesaptır? Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi?

"SEN NE HESAP BİLİYORSUN NE KİTABIN VAR"

Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Milletimiz ekonomisinin IMF komiserlerine, Londra'daki tefecilere teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitabın var. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk.

Bunlar otel lobilerinde IMF komiserleriyle görüştüler. Bize sonra IMF'ten borç alın diye tavsiyede bulundular. Biz ne dedik: hayır. Biz 2013'te borcumuzu sıfırladık.

-Bu bay bay Kemal'in oyunlarına bakmayın. 14 Mayıs'ta istikrar sürsün diyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 2. turda da bu kararlılığı sergilemeliyiz. Yasam ve yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli.

"28 MAYIS'TA EN BÜYÜK RAKİBİMİZ REHAVETTİR"

Önümüzde 4 gün var. Pazar günü oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. İrademizi gösterip, oyumuzu kullanacağız. Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Rehavete kapılmak yok. Eşimizle, dostumuzla, komşumuzla gideceğiz sandığa. 28 Mayıs'ta en büyük rakibimiz rehavettir.

"BİZ DİKTATÖRLÜĞE DEĞİL MİLLETİMİZİN GÖNLÜNÜ KAZANMAYA HASRETİZ"

İBB ve ABB Başkanı ne açıklamalar yaptılar seçim gecesi. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Bunlar Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiralarıyla yürümek istediler. Bizlerle ilgili uluslararası basında sinsi harekatlar cardı. Muhalefetin meydanlar konuştuğu yalanlar vardı. Akşam yalan sabah yalan bu bay bay Kemal. 14 Mayıs'ta tüm bunları çöpe attık. Diktatör ikinci tura kalır mı ya. Diktatör ilk turda bitirir. Bunların örnekleri dünyada çok. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Bizim durumuz bu. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdik.

-Hatalarını kabul etmek ve özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Biz bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımızın böyle aşağılanmasını, hakaret edilmesini kabul etmiyoruz. Kibirli dille milletimize yönelik konuşulması hoş görülemez. Böyle siyaset yapılmaz. CHP'lilerin de bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Kandil'dekilerin her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'na oy istemesi en çok CHP'li vatandaşlarımızı rahatsız ediyor.

14 Mayıs'tan milletten sandıkta tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışla karşıladılar. Şimdi çıkmışlar, bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Sevsinler seni! Bay bay Kemal, sen ne ara milliyetçi oldun? 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz. Bunların her işleri gibi vatanseverlikleri de maske.

Bir tarafta millete verdiği tüm sözlerine yerine getirmiş kardeşiniz, diğer tarafta sabah söylediğini akşam inkar eden, adı 'çarkçı'ya çıkmış bir zat var. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum: Traktörleri, evleri aldınız mı? Yalan üstüne yalan. Bunlar bizimle rekabet edemezler.

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