Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bol kahkahalı eğlenceli anların yaşandığı buluşmadan önce, kütüphanenin önündeki fotoğraf kabininde hatıra fotoğrafı çekimi vardı.
Karavanı Van'dan mı getirdin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'a karavanı "Van'dan buraya mı getirdin?" sordu.
İnan ise Erdoğan'a "yok efendim İzmir'den getirdim" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gençle birlikte minibüs formundaki kabine binerek art arda pozlar verdi.
O eğlenceli anlar AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kamera arkası :) https://t.co/ZjihZbp3T5 pic.twitter.com/BqtphF0FeV— Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) May 21, 2023