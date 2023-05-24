Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş milliyet.com'da yaptığı röportajda:

"Bayram ikramiyeleri şu anda geçen sene itibarıyla bin 100 lira üzerinden ödeniyordu. Bu çok uzun bir süredir ödenen bir rakamdı. Emekliler yaklaşık olarak 3-4 yıldır bin 100 lira bayram ikramiyesi ödemesi alıyordu. Bu sene itibarıyla yüzde 100’lik artışla 2 bin liraya yükseltildi." dedi.

Kurtuluş en düşük emekli maaşı ne kadar olur sorusuna ise;

"2021 yılında bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 2023’ün ilk aylarında 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. Artış enflasyon oranı ve diğer parametrelerin çok daha üzerinde gerçekleşti, yaklaşık 5 katına yükseltildi. Dolayısıyla bu oran aslında beklentilerin de üzerinde bir tutardı.

Ancak emeklilerin maaşı daha önceki dönemde asgari ücretin biraz üzerinde seyrediyordu. Dolayısıyla şu anda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL ile 2 seneden az bir zamanda 5 katına çıkarılmasına karşın halen daha asgari ücretin altında seyretmektedir.

Temmuz döneminde hem enflasyon, refah payı artışı hem de memurlara yapılan son yüzde 45’lik zammın diğer emekli ve asgari ücretli çalışanlara da yansıtılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından beyan edildiği için en düşük maaşın da yüzde 45 oranında artırılacağı beklentisi kamuoyunda oluştu.

‘10-11 BİN TL ARASINDA BELİRLENECEĞİ KANAATİNDEYİZ’

Temmuz döneminde bu beklentinin karşılanacağı kanaatindeyiz. En düşük emekli maaşının 10 bin TL ile 11 bin TL arasında belirleneceği kanaatindeyiz. Böylelikle de asgari ücrete biraz daha yaklaşmış olacaktır." cevabını verdi.

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