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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş devam ederken, 1 yıl önce Türkiye’nin girişimleriyle yaşanabilecek bir gıda krizinin önüne geçilmiş oldu.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki 3 limanından tahıl ihracatının yeniden başlatılması için İstanbul'da bir anlaşma imzalandı.

Sevkiyatları denetlemek üzere İstanbul'da 3 ülke ve BM yetkililerinden oluşan bir Ortak Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Anlaşma bitti, görüşmeler hız kazandı

Buna göre anlaşma kapsamında 32 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Anlaşma bitti ve Rusya, Tahıl Koridoru'ndan ayrıldı.

Geride kalan haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelen ve hem savaşı hem de anlaşmayı konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği tarih belli oldu.

İlk görüşme telefonla

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin 2 Ağustos Çarşamba günü telefonla görüşeceğini söyledi.

Erdoğan ile Putin'in yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz netleşmedi...AA