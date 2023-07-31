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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valisi Ozan Balcı, Orman İşletme Müdürlüğü fidanlığını ziyaret ederek, burada Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli’den bilgi aldı. Vali Balcı, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Aşılama ve ot temizliği yapan ekiplerle hasbihal ederek aşıları inceleyen Vali Balcı, "Kentimizin meyve kültürüne büyük katkı sunacak 2️ milyon 700 bin fidan projesi kapsamında yetiştirilecek meyve fidanlarını Van’ın bereketli topraklarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Vanımızı meyve fidanlarıyla süsleyeceğiz." dedi.

Meyvecilik projesi kapsamında şimdiye kadar; 102 bin 810 adet ceviz, 20 bin 861 adet armut, 68 bin 630 adet elma, 9 bin 800 adet ayva, 22 bin 453 adet kayısı, 17 bin 141 adet kiraz, bin 919 adet badem, bin 22 adet erik, 523 adet vişne, 350 adet asma fidan olmak üzere bu ilkbaharda toplamda 250 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Ayrıca fidanlıkta bulunan 925 bin çeşitli fidanın ve 1 Milyon Erciş Üzümünün dağıtımının yapılacağı aktarıldı.

Van’a özgü yaklaşık 133 bin fidanın aşılanarak önümüzdeki süreçte vatandaşlara dağıtılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda önümüzdeki ay; 25 Bin Adet Elma, 20 Bin Adet Kayısı, 4 Bin Adet Kiraz, 10 Bin Adet Vişne, 5 Bin 500 Adet Şeftali olmak üzere toplamda 64 bin 500 fidanın Ağustosta vatandaşlara dağıtılacağı kaydedilirken, 60 Bin Adet Elma, 20 Bin Adet Armut, 15 Bin Adet Ayva, 15 Bin Adet Erik, 25 Bin Adet Kayısı, 50 Bin Adet Kiraz, 50 Bin Adet Vişne, 15 Bin Adet Şeftali, 5 Bin Adet Nektarin, 10 Bin Adet Dut, 50 Bin Adet ceviz, 5 Bin Adet Badem olmak üzere toplamda 320 bin fidanın yetiştirilerek vatandaşlara dağıtılacağı da açıklandı.

SAHİL YOLUNDA İNCELEME

Bu arada Vali Ozan Balcı, sahil yolundaki çalışmaları da inceledi. Vali Balcı, burada yaptığı açıklamada; “Hemşehrilerimizi Van Gölü ile buluşturacak 10 kilometrelik Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanı ile Van Gölünün gerdanlığı Sahil Yolunda sona doğru geliyoruz.” dedi.