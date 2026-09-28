AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Çelik, " Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.

Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek, hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz." dedi. Çelik, "Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. " ifadelerini de kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen bin 494 programlık saha çalışmasında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakanlar ve milletvekillerinin yer aldığı 7 binin üzerinde teşkilat mensubunun sahada olduğu program kapsamında Beykoz'da konuşan Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Recep Tayyipo Erdoğan'ın Cumhurbaşkjanlığı adaylığına da değinerek, "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır, kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur." diye konuştu.

'SANIK KÜRSÜSÜNDE OLMASI GEREKEN NETENYAHU'NUN BM KÜRSÜSÜNÜ PROPAGANDA SAHNESİNE DÖNÜŞTÜRMESİ UTANÇ VERİCİDİR'

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sevgilisi, hepinizin sevdası İstanbulumuzda bugün ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşıp, ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımızla hasbihal ederek büyük Türkiye Yüzyılı buluşmasını İstanbul zemininde gerçekleştirmiş olacağız. Şu an itibarıyla bütün arkadaşlarımız sahada" diye konuştu.Konuşmasında BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerini hedef alan Netenyahu hakkında değerlendirmelerde de bulunan Çelik, "Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur.

Aksi takdirde bu sembolizm, sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlarıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar, Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.

Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada, dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDA BİR MESELEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR'

Çelik, "Bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir, Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir" dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE DE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZDIR'

Ömer Çelik, "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır, kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur.

Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri hem AK Parti'nin dava şuuru hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalar da bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'YANLIŞ YAPANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Çelik, "Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz.

Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle el ele ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.

Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek, hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan birtakım linç kampanyalarıyla partimizin hedef alınması gibi birtakım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiçkimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL SİSTEMİMİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN SİSTEMİK BİR RİSK YOKTUR'

Çelik, "Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur. Bu, sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünde, belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun, aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz.

Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde millete, milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir" dedi.

'FATMA BETÜL HANIM ŞU ANDA MYK VE MKYK ÜYEMİZ DEĞİLDİR'

Çelik, "Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var.

Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevede, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar.

Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacağımız şeyler var. Ona o zaman geldiğinde karar vereceğiz; ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatı nettir" diye konuştu. (DHA)

'ÖZGÜR ÖZEL'İN HAYATTA HİÇ YAPMAYACAĞI İŞ CUMHURBAŞKANIMIZI ELEŞTİRMEK OLMALI'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı eleştirileri de değerlendiren Çelik, "Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in hayatta yapacağı en son iş demeyeceğim, hiç yapmayacağı iş Cumhurbaşkanımızı eleştirmek olmalı. Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış.

Kendisi partiyi yönetirken, kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) çalmış, Özgür Özel bunlara göz yummuş, bunlar karşısında aciz davranmış, hiçbirşey yapmamış; bunlarla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyecek tek kelime bir sözü olmaması gerekir. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların sinsi siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir.

Biz onların tebliğ ettiği hiçbirşeyi tebellüğ etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler. Türkiye'nin şu anda gerçekten önemli işleri var. Hiç uğraşılmayacak şey Yeni Parti'nin ne söylediğidir arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZE BAKIYORUZ; İLKELERİMİZ VE YOL HARİTAMIZ NETTİR'

Çelik, "Hele de bu iradeyi, bakın iki günlük şu iradeye bakın. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler. Sonrasında atılan adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Adalet Bakanlığımızın en güçlü, en kapsamlı şekilde ortaya koyduğu adımlar, denetim kurumları. Bütün bunlar devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın iradesinin tecellisi olan unsurlardır.

Şimdi diyorlar ki 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oldu diyorsunuz, yoksa harekete geçmeyecek misiniz' Tabii bunlarda devlet adamlığı nedir, devlet nedir herhangi bir anlayış olmadığı için bunu da anlayamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı devleti ve milleti temsil eden yegane makamdır. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin şahsi manevisini temsil eder, ordularımızın Başkomutanıdır.

O yüksek iradenin bunu ortaya koymasının altını çiziyoruz. Onlar hala Kurultay Partisi olarak kendi dar kavramları içerisinde meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşimize bakıyoruz, ilkelerimiz nettir, yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar nettir. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset ilkesini kararlılıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak korumaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim ilkelerini koruyacağız ve daha da güçlendireceğiz" dedi.

'HİÇKİMSE MİLLETİN BİRİKİMİNE ÇÖKEMEZ'

Çelik cümlelerini "Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiçkimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik birtakım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şekilde milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz" şeklinde bitirdi.

Açıklama sırasında, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özcan Ayduğan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Hakkı Akgül de yer aldı. Ömer Çelik, basın toplantısının ardından Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti.