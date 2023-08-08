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Beştepe’de bugün Kabine Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.10'da başlayan toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda ele alınan konuların başında dış politikanın önde gelen başlıklarından biri olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti oldu.

Gözler ise toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplantıya çevrildi.

"Yükselene enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz"

Kameralar karşısına geçen Erdoğan, açıklamalarında ekonomide atılan adımlara da değindi.

Yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

Yerinde dönüşüm projesine 160 bini aşkın kişi başvurdu. 15 Ağustos'a kadar çadırda kalan tüm afetzedelerimizi konteynıra taşımış olacağız. Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir.

Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Biz Türkiye'nin sadece güncel çok eskilerden gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bunu yüzde 6'lara kadar düşüren de biz olduk. Yükselene enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Biri istihdam biri de büyümedir. Türkiye Yüzyılını da bu anlayış üzerinden inşa ediyoruz.

"İçerde yaşadığımız badireler gelip geçicidir"

Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçerde yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin potansiyeli geçmişle mukayese edemeyecek kadar büyüktür.

Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey milletin ortak geleceğini, çocuklarımızın geleceğini küçük menfaatlerimizin önüne koymaktır. Deprem bölgesi için 104 milyar dolara mı ihtiyaç var? Bu dediğimiz şekilde hareket edersek o parayı yeniden milli ekonomimize kazandırırız. Kurumlarımızın çalışmalarında sistemin işleyişinde hala eksikler mi var? İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsini tamamladığımızı görürüz.

ensonhaber