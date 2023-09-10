Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 18'inci G20 Liderler Zirvesi toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda çeşitli temaslar gerçekleşti.
Öte yandan toplantı sırasında sürpriz bir görüşme daha yaşandı.
Erdoğan ve Aliyev görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Azerbaycan- Ermenistan ilişkileri görüşüldü
İki lider arasında görüşmelerde Azerbaycan- Ermenistan ilişkileri ele alındı.
Öte yandan iki lider arasından Karabağ Bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.
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