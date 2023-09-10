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Hindistan Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından merak edilen soruları yanıtlamak için mikrofona geçti.

Sorulardan birisi ise Türkiye'nin Avrupa Birliğine girebilme sürecini ilgilendiriyor.

Bu konunun görüşülüp görüşülmediği sorusunun yöneltildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, resti çekti.

"Oyalıyorlar" vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yolumuza devam ederiz" sinyalini de verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o soruya yanıtı;

"AB ülkeleri bizi oyalamaya devam ediyor"

Avrupa Birliği meselesini tabi ki görüştük. Charles Michel’in bu konuda tek başına karar verme yetkisi yok. AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oyalamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz.

5 tane üyenin dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım

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