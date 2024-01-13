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Türkiye'nin gündeminde 9 kahraman şehit var...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda terörle mücadeleye ilişkin siyaset arenasında da yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Lideri Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Terörle mücadelede son durum görüşüldü

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Liderler arasında terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

Güvenlik zirvesi

Şehit haberlerinin ardından acil toplantı kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı.