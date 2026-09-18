Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.

Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Korkmaz, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Atama kararnamesi ile 39 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne

- Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne

- Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne

- Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürlüğüne

- Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne

- Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne

- Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne

- Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne,

- Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne

- Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Yusuf Fatih Atay, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Gökhan Dedebağı, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mehmet Yüksel, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Osman Tınmazol, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mustafa Çakır, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mustafa Varol, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Sinan Dallı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Kenan Şengül, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne

EGM'de yeni görevlendirmeler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı kararnameye ilişkin paylaşımda, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine hizmetleri için teşekkür etti, yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine de başarılar diledi.

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Çiftçi, EGM merkez teşkilatındaki yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Buna göre, merkez teşkilatındaki görevlendirmeler şöyle:

- Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı

- Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı

- Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı

- Murat Türesin, Personel Başkanı

- Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı

- Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı

- Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı

- Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı

- Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili

- Aydın Uğurlu, Tanık Koruma Daire Başkanı

- Salih Gözüm, Terörle Mücadele Daire Başkanı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu kapsamda yeni görevlerine atanan ve görev yerleri değişen kıymetli mesai arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar yürüttükleri hizmetler ve emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Fidan, EGM merkez teşkilatı görevlendirmelerinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.