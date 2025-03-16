Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde teröre mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için kararlı, inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini belirtti.