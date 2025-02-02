Eskiden çok daha yaygın olan şimdilerde ise çok az kişi tarafından sürdürülen çömlekçilik mesleği, Van’da da yaşatılmaya çalışılıyor. Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde el emeği çömlekçilik yapan Oğuzhan Eşme, yaptığı ürünleri Van Bedesten Çarşısında satışa sunuyor. Eşme, yakın zamanda Bedesten Çarşısında çömlek üretimi de gerçekleştirerek mesleğini burada sürdürecek.

Tarihi Tekel Binasının arkasında yapılan ve geleneksel el sanatları ile yöresel ürünlerin tanıtımının yapılacağı Van Bedesten Çarşısı’nda son aşamaya gelindi. Resmi açılışı henüz yapılmayan çarşıda el emeği çömlekler satışa sunuldu.

Tamamlandığında 10’a yakın iş yeri ve yöresel Van kahvehanesi, insanların dinlenebileceği sosyal alanlarla birlikte Van Bedesten Çarşısı Van turizmine katkı sunacak.

“ÇARŞI İÇERİSİNDE HEDİYELİK EŞYA VE ÇÖMLEK SATIŞI”

Henüz yapımı tamamlanmayan Bedesten Çarşısında çömlekçilik yapan Oğuzhan Eşme, “Çarşımızın yapım aşamasında sona gelindi. Biraz eksiklikleri var onun da kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Buna rağmen bizler burada el yapımı ile emek vererek hazırladığımız çömlekleri satışa sunuyoruz. Resmi açılış gerçekleşmediği için insanlarımız uğramıyor ama açılış gerçekleştikten sonra yoğun ilgi görecektir” dedi.

“BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUM”

Çömlek yapımına 11 yaşındayken babasının desteğiyle başladığını belirten Eşme, “10 yıldır babamın yanında çömlek yapımını Bardakçı mahallesinde yapıyoruz. Babamın tavsiyesiyle başladım. Köyümüz sınırları içerisinde bulunan çömlek yapımında kullandığımız bir toprak var. Bu toprak ile bu mesleği devam ettiriyoruz. Yaklaşık 1 aydır da Bedesten Çarşısında ürünlerimizi satışa çıkardık. Henüz yerimiz bilinmese de açılış ile birlikte ilgi göreceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“URARTULARA AİT ÇİZİMLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

El emeği göz nuru ile yapımını gerçekleştirdikleri çömleklerin üzerinde Urartulara ait çizimlere yer verdiklerini ifade eden Eşme, “Genellikle peynir küpleri, su testileri ve Van Kedisi tasvirli hediyelik eşyaların yapımı mevcut. Mahallemizde çıkarılan toprağın işlenmesi ve çanak- çömlek yapımı kıvamına getirilmesi aşamaları çok meşakkatli. Günümüz dünyasında bu meslekle uğraşan çok az insan var. Elimden geldiğince baba mesleğini sürdürmeye, bu geleneğin, mesleğin diğer nesillere ulaşmasında rol alacağım. Yapım esnasında toprakla iç içe olmak tüm kötü enerjimizi alıyor ve mutluluk veriyor. Bedesten çarşısının açılmasıyla beraber de bu çarşı Van’ın göz bebeği olacak ve yoğun turist çekecektir.” sözlerine yer verdi.

“FİYATI 100 TL İLE 1500 TL ARASINDA”

Çarşı içerisinde sadece birkaç yerin açıldığını belirten Eşme sözlerini şöyle tamamladı, “Henüz resmi bir açılış olmadı ama çarşı içerisinde dükkanımızı açtık. Satışını yaptığımız ürünler 100 TL’den başlıyor 1500 TL’ye kadar çıkıyor. Çarşının yapımı tamamlandığında buralar canlanacak. Şu an itibariyle birkaç yer açık, gümüş-savat işlemeciliği, çarık ayakkabı, kilim gibi birkaç yer açıldı. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve buralar canlanır.”