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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci elde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine uymayan kişi ve kurumlara 51 milyon 920 bin 782 TL para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ayrıca stokçukluk faaliyetinde bulunan 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin TL para cezası uygulamasının yanı sıra bu bayilerden 9'unun yetki belgesinin de iptal edildiği duyuruldu.

kaynak:süperhaber