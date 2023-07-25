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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Temmuz 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı timlerince Çatak ilçesi Karataş çukurları kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan aramada 102 adet tüp, 6 kilogram amonyum nitrat, 15 metre elektrik kablosu, 3 adet akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele çerçevesinde operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.iha