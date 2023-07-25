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Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle o çağrıya olumlu yanıt verdi.

Alınan karar sonrası TBMM bugün saat 15.00'te olağanüstü toplandı.

ÖTV ve KDV artışları ele alınacak

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması." önerisi ele alınacak.

Toplantı yeter sayısına ulaşıldı

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

İlk sözü Selçuk Özdağ aldı

Önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek.

Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Özel gündem olarak toplantı devam edecek

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek.

İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

ENSONHABER