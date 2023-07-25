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Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nin Uzunyol mezrasında dün etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel felaketinde ekili araziler zarar görürken, biçilen otlar ise sulara kapıldı. Yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Şefik Ensari de mahallede incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinden Suat Yaman, dün saat 14.30 sıralarında yağmurla beraber dolunun da yağdığını belirterek, “Köyün tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı. Otlarımız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı. Ciddi anlamda zarar gördük” dedi.İHA