Ağrı'da 19 Haziran tarihinde fabrikanın üretim bölümünde yaşanan şiddetli patlamada baş, boyun, kol ve bacak bölgeleri yanan Qıu, fabrika çalışanlarının yardımıyla ilk olarak Ağrı'daki sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Çinli işçi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 4 gün boyunca tedavi altında tutulan Qıu, daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından art arda gerçekleştirilen 4 başarılı ameliyatla hayati tehlikeyi atlattı.

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Ali Rıza Karayıl, kabul ettikleri hastanın meydana gelen patlama sonucunda vücudunda ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluştuğunu belirtti. İlk geldiğinde genel durumu oldukça kötü olduğunu hatırlatan Dr. Karayıl, "Bu nedenle yoğun bakımda takibe aldık. Yaklaşık 3-4 gün süren bir yoğun bakım süreci geçirdi. Bu süreçte ilk tedavisine başladık, gerekli ameliyatlarını ve debridmanlarını gerçekleştirdik. Ardından servise aldık. Serviste de tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Ameliyatları ve debridmanları sürüyor. Yaklaşık 10 gün daha hastamızı takip etmeyi, sonrasında da inşallah şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Ülkesinin sıcaklığını hissettiriyoruz"

Hastaya kendi ülkesinin sıcaklığını hissettirdiklerini dile getiren Karayıl, "Hastamız, ülkesinden kilometrelerce uzakta. Biz de ona kendi ülkesinin sıcaklığını hissettirmek için yanık merkezi ekibimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hastamıza hem aile, hem doktor, hem de arkadaş olmaya gayret ediyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede sağlığına kavuşur ve bir daha böyle bir kaza yaşamaz. Şu an hastamızın genel durumu iyi. Türkçeyi çok iyi bilmediği için doğrudan iletişim kuramıyoruz. Ancak Türkiye'de yaşayan yeğeni aracılığıyla sağlıklı bir iletişim sağlıyoruz. Hastamız geldiği güne göre hem tıbbi açıdan hem de moral olarak çok daha iyi durumda" diye konuştu.

"Dayımla çok iyi ilgilendiler"

Yaralanan işçinin 27 yaşındaki yeğeni Yifei Wu ise "Dayım iki hafta önce gözünü bile açamıyordu, yemek yiyemiyordu. Şu an durumu çok daha iyi. Gözünü açıyor, konuşuyor. Buradaki doktor ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok ilgililer" şeklinde konuştu.