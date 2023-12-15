Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP'nin yerel seçimler için İstanbul, Ankara, Elazığ, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları açıklandı.

3 başkan yeniden aday

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer isimler Bolu’da Tanju Özcan tekrar aday gösterilirken, Balıkesir’de Ahmet Akın ilan edildi.

Bursa’da Mustafa Bozbey ilan edildi.

Elazığ İl Başkanı avukat Coşkun Çağlar Duran, CHP’nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak kesinleşti.

Diğer adayların bir liste halinde yayınlanacağı açıklandı.

İzmir adayı açıklanmadı

6 ilin belediye başkanı adayları açıklanırken, "CHP'nin kalesi" İzmir'de aday henüz açıklanmadı.

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına içerlemişti.

Özgür Özel, "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" demişti.