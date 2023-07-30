Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen bölgesinde bulunan ormanlık alanda hareketli günler yaşanıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda faaliyete başlayacak olan madene yönelik bölge halkı eylem başlattı.

Bu durum muhalefet partilerine siyasi rant kapısı oldu.

Tanal'dan jandarmaya 'eşkıya' benzetmesi

Bölgeyi ziyaret ederek provokatif hareketler sergilen isimlerden biri de CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal, bölgede görevini yerine getiren jandarmayı hedef aldı.

Kimlik kontrolü yapılmasına tepki gösteren Tanal, jandarmaya yönelik, “Eşkıya gibi fişleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

"Milletvekilini şiddetle kınıyoruz"

Açıklama yayınlayan Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir

Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Ensonhaber