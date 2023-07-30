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WanHaber / Arif Karakaş

Van ve Türkiye genelinde binlerce vatandaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. ve son oturum için ter döküyor.

Kamu ve kurum kuruluşlarında çalışmak isteyen yüzlerce Vanlı, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarında ter döküyor.

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise bugün saat 10.15'te başladı.

Sonuçlar 25 Ağustos'ta yayınlanacak

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre KPSS maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.