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Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkeden göç devam ediyor...

Yaşanan göç harekatından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere de geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan Mülteciler Derneği 13 Temmuz 2023 verilerine dayanarak il il Suriyeli sayılarının olduğu raporu yayınladı.

Toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıtlı

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'de 1 milyon 751 bin 551'i erkek, 1 milyon 577 bin 965'i kadın olmak üzere toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı.

15-24 yaş aralığındakilerin oluşturduğu genç nüfusun sayısı 631 bin 211. 10 yaşının altında ise 997 bin 727 Suriyeli yaşıyor.

Türkiye'deki kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,4.

İstanbul'da 531 bin 673

Rapora göre İstanbul'da 531 bin 673, Gaziantep'te 436 bin 757, Şanlıurfa'da 325 bin 333 Suriyeli kayıtlı.

Bu illeri Hatay, Adana, Mersin, Bursa ve İzmir takip ediyor.

Suriyeli kayıtlı sayısının en az olduğu iller ise Bayburt, Tunceli ve Hakkari.

Geçen yıl 526 bin 932 kişi ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı, 5 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada 526 bin 932 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Asayiş sorunları nedeniyle ise 19 bin 336 Suriyeli sınır dışı edildi.

48 bin 192 öğrenci var

Devlet üniversitelerinde 48 bin 192 Suriyeli öğrenci eğitim görüyor.

İllere göre Suriyeli sayısı: