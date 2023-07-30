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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm erkekler 20 yaşını doldurdukları yıl askerlik çağına girmiş olarak kabul ediliyor.

Öte yandan zorunlu askerlik süresi, askerlik şubesi tarafından belirlenen kriterlere göre belirlenirken çeşitli faktörleri de var.

Temel askerlik hizmeti, yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyen kişiler için hala 6 aydır.

Tecil ve erteleme durumları değişiyor

Zorunlu askerlik hizmetini tamamlamayan veya ertelemeyen erkekler, askerlik çağının sonuna kadar yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu.

Askerlik çağı sonunda askerlik hizmetini tamamlamayanlar, askerlik şubesine başvurarak erteleme veya tecil talebinde bulunabilirler.

Öğrenim durumu, sağlık durumu veya diğer özel durumlar, erteleme veya tecil taleplerinin değerlendirilmesinde etkili olabilir.

"Uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur"

Öte yandan son günlerde kamuoyunda askerlik süresinin uzadığına dair bilgilere yer verildi.

Bunun ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu iddialar, bakanlık tarafından yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur." açıklamasında bulundu. İHA