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WanHaber – ÖZEL

Van’ın İpekyolu İlçesinde bulunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu, öğrencilerin iş hayatına atılması için fırsat sunarken, okuldaki öğrencilerin kendi imkanları ile tasarladığı drone, robotik kol ve su altı robot gibi çalışmaların geliştirilmesi için sponsor bulamadıkları belirtildi.

Sponsorlarının olması halinde gerçekleştirdikleri teknolojik çalışmaların daha da gelişeceğini ve nice projelerinin olduğunu söyleyen Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Ercan Türker, “Öğrencilerimizin çalışmalarına sponsor bulmak maalesef çok zor” dedi.

“SPONSOR BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Sponsor bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Okul Müdürü Ercan Türker, “Öğrencilerimizin tasarladığı drone tamamen kendi maddi imkanlarıyla yaptıkları bir çalışma. Biliyorsunuz ki malzeme pahalı, öğrencilerimiz de kendi dronelerini kendileri yaptılar. Sponsor bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz, rahat bir şekilde sponsor bulamıyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER, KENDİ İMKANLARNI KULLANIYOR”

Çalışmalardan elde edilen geliri farklı bir çalışmada kullanamadıklarını söyleyen Okul Müdürü Ercan Türker, “Çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz maddi destek de döner sermaye adı altında toplandığı için, o parayı farklı bir çalışma için maalesef kullanamıyoruz. Yani yönetmelikte buna dair olarak verilen paranın nereye kadar harcanacağı bile bellidir. Döner sermayede hangi kalemi nereye harcayacağınız bellidir. Çalışmalarımızla MEB Robot, TÜBİTAK, Teknofest, DAKAP projelerine katılıyoruz, öğrencilerimiz tüm bu çalışmaların büyük bir kısmını kendi maddi imkanlarıyla gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

“PROJE ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

Sponsorların olması halinde öğrencilerin çalışmalarını daha da geliştireceğini ve iyi noktalara taşıyacağına inandığını aktaran Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Ercan Türker, “Van geneline bakıldığında en güzel proje okullarından biriyiz. Okulumuz merkezde yer alıyor ve çok iyi bir öğretmen kadromuz var. Sponsorların olması öğrencilerimizin çalışmalarını geliştirmesine vesile olacaktır. Bu, öğrencilerin daha iyi noktalara taşıması adına önemli bir adım olacaktır. Öğretmen ve öğrenci kadromuz canla başla çalışıyorlar. Bunun için akademik başarıyı önceliyoruz, proje çalışmalarını önemsiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk