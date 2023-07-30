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Müslümanlar için kutsal aylardan biri olan Muharrem, içerisinde Aşure Günü'nü de barındırıyor.

Muharrem ayının 10. günü başlayan Aşure Günü için müminler mutfağa giriyor.

Bu önemli günde insanlar aşure pişirip komşularına dağıtıyor.

Biden aşure gününü kutladı

ABD Başkanı Joe Biden, İslam aleminin aşure gününü kutladı.

iden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

"Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı kabul ediyoruz"

Paylaşımda Biden şu ifadeleri kullandı:

Jill ve ben, Aşure'yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz. AA