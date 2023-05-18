Wanhaber – Özel

14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Van’dan vekil çıkarmayı arzulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu arzusuna yaklaşsa da gerçekleştiremedi.

Bu yıl ki seçimlerde kentte önemli bir sıçrama gerçekleştiren ve milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu ile ivme yakalayan CHP, 14 mayıs milletvekilliği genel seçimlerinde Van’dan 47 bini aşkın oy aldı.

Van’da oyunu oldukça arttıran ve uzun yıllar sonra kentte vekil çıkarmaya çok yaklaşan CHP, az bir oy farkıyla bunu gerçekleştirememiş oldu.

“ÇOK AZ FARKLA…”

Vekil olmaya yakınlaşan ancak olamayan CHP Van Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu; “Çok az bir oy farkıyla milletvekili olamadık. Hayırlısı olsun diyelim. Ben bu süreçte bize destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Yine onların hizmetinde olacağız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun da CB olması için elimizden geleni yapacağız” paylaşımı yaptı.

CHP'li Seracettin Bedirhanoğlu'nun bin sayıdan az bir oy farkıyla vekilliği kaçırdığı öğrenildi.

Ramazan Çetin